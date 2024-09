Grande incêndio no Seixal já mobiliza mais de 400 operacionais

Aumenta para 416 operacionais, apoiados por 141 veículos, o contingente que está a combater um incêndio que deflagrou esta quarta-feira na localidade de Amora, no município do Seixal.

O vento forte está a dificultar o trabalho dos bombeiros, que ainda não conseguiram controlar as chamas.

Durante o dia chegar a estar envolvidos nas operações de combate ao fogo 11 meios aéreos.

O alerta foi dado às 12h52, depois de uma viatura se ter incendiado na autoestrada que passa naquela área, a A33. O fogo arde numa zona de pinhal - até ao momento, não há casas em risco.

Paulo Silva, autarca da Câmara do Seixal, disse aos jornalistas que "as laterais estão controladas" e que "a parte do meio é que está descontrolada". O incêndio "vai progredindo na zona central em direção e já entrou na Herdade da Apostiça", enquanto nas áreas de Belverde e Verdizela "não há qualquer perigo para as populações".

Junto da Herdade da Apostiça está o Depósito de Munições NATO de Lisboa, já em Fernão Ferro.

Em declarações à Renascença, o comandante Miguel Oliveira disse que o incêndio começou perto da autoestrada. De acordo com uma nota da Autoestradas do Baixo Tejo, o trânsito está cortado nas saídas da A33 para Belverde.

Fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal indicou à Lusa, perto das 15h00, que "há habitações e uma bomba de gasolina" nas proximidades do incêndio, mas a estrutura de socorro "não tem conhecimento de que estejam em perigo.

Segundo a SIC Notícias, "há já estradas cortadas para as zonas residenciais de Belverde e Aroeira", no concelho do Seixal, tendo em conta que o fogo deflagrou na zona de Belverde.

[Notícia atualizada às 20h14]