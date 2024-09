Encontrado corpo de homem que desapareceu no rio Tâmega

O corpo de um homem de 33 anos, que alegadamente tentava fazer a travessia do rio Tâmega em Entre-os-Rios, concelho de Penafiel, foi encontrado, indicou esta quarta-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para incidente foi dado pelas 18h42 desta quarta-feira, para o desaparecimento de um homem no rio Tâmega, no concelho de Penafiel, distrito do Porto.

As buscas foram iniciadas pelos elementos do comando-local da Polícia Marítima do Douro e pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e de Castelo de Paiva, referiu a AMN, em comunicado.

Foram ainda ativados elementos da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

"À chegada ao local, a equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva detetaram o corpo e recolheram-no para terra, tendo o óbito sido declarado pelo médico da VMER. Após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal do Porto", detalhou ainda a AMN.

O comando-local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.