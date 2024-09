"Não é a pessoa ideal para o cargo". Sindicato critica nova diretora dos Serviços Prisionais

O presidente do Sindicato do Corpo Nacional da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, não concorda plenamente com a escolha de Isabel Leitão para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, após a demissão do anterior responsável na sequência da fuga de Vale de Judeus.

“Na parte financeira, a Direção-Geral está a fazer um excelente trabalho, mas não será a pessoa ideal porque nós precisamos de alguém que perceba de segurança, que venha repor a garantia da segurança nas cadeias, que se preocupe com a parte securitária e que nos tire o peso e o ónus da parte da reinserção”, afirma Frederico Morais à Renascença.

Isabel Leitão, até agora subdiretora-geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), vai ocupar o lugar de Rui Abrunhosa Gonçalves, que apresentou a demissão do cargo de diretor.

O anúncio foi feito pela ministra da Justiça, Rita Júdice, numa conferência de imprensa realizada no Ministério da Justiça, esta terça-feira, na sequência da fuga de cinco reclusos do estabelecimento prisional de Vale de Judeus.

O presidente do SNCGP afirma que vai querer “apresentar essa preocupação” à ministra da Justiça, numa reunião que vai realizar-se a partir das 17h00 desta quarta-feira, e que já estava agendada antes dos acontecimentos na prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre.

O encontro vai servir também para discutir formas de atrair mais profissionais e melhorar salários.