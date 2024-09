IC5 cortado ao trânsito em Mogadouro devido a despiste de camião

O Itinerário Principal 5 (IC5) está cortado junto à ponte Meirinhos/Sardão, no sentido Mogadouro--Alfândega da Fé, em Mogadouro, devido ao despiste e capotamento de um veículo pesado que provocou um ferido ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.

O alerta para o despiste, que ocorreu ao quilómetro 104, foi dado às 9h10.

"Um veículo pesado despistou-se, acabando por capotar junto à ponte de Meirinhos -Sardão, no concelho de Mogadouro", no distrito de Bragança, disse à Lusa o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

Segundo o comandante, a via está cortada ao trânsito para operações de socorro e limpeza, uma vez que o material ficou espalhado pela estrada, designadamente granito. "O veículo também se encontra tombado na via", disse.

João Noel Afonso referiu ainda que do acidente resultou um ferido ligeiro, um homem de 55 anos que ficou encarcerado e que foi transportado de helicóptero para o hospital de Bragança.

Para o local foram mobilizados 19 bombeiros, apoiados por cinco veículos, que contaram com o apoio da equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.