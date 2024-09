Governo quer aumentar salário mínimo nacional para 860 euros no próximo ano

O Governo vai propor um aumento de 4,9% do salário mínimo para 860 euros no próximo ano. De acordo com o Acordo de Rendimentos, em 2025 o salário mínimo deveria atingir os 855 euros, mas segundo o jornal “Eco”, “o atual governo entende que, afinal, há margem para ir mais longe”.

O aumento do salário mínimo vai ser discutido com as confederações patronais e as centrais sindicais numa reunião de Concertação Social marcada para esta quarta-feira.