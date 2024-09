Fuga de reclusos. Portugal emite mandados europeus de captura

"Em termos internacionais, os mandatos de detenção europeus foram já emitidos, hoje, foram inseridos no sistema. É extraordinário, porque estamos a falar de algo que aconteceu no sábado e é um processo complexo. Isto não é mérito da ministra, é mérito das forças, dos tribunais e de quem está empenhado em resolver este problema", declarou a ministra da Justiça.

Os mandados europeus de captura pelos cinco reclusos que no sábado fugiram da Prisão de Vale de Judeus , em Alcoentre, foram emitidos esta terça-feira, anunciou a ministra da Justiça, Rita Júdice, em entrevista à RTP.

A ministra, que esta terça-feira revelou o relatório preliminar à fuga da Prisão de Vale de Judeus, sublinha que estamos perante uma "criminalidade organizada" e "um processo altamente complexo".

"Eu acredito que embora dentro da prisão o processo tenha corrido mal, quero acreditar e tudo farei que no processo de investigação tudo corra perfeitamente e com a maior celeridade possível para conseguirmos capturar os fugitivos e conseguirmos apurar as responsabilidades internas", sublinha Rita Júdice.

Antes da entrevista à RTP, a ministra da Justiça deu uma conferência de imprensa onde apresentou as conclusões do relatório preliminar à fuga de Vale de Judeus.

A fuga “resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves, grosseiras, inaceitáveis que queremos irrepetíveis”, declarou.



Como consequência deste caso, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça irá “dar início urgente a uma auditoria aos sistemas de segurança de todos os 49 estabelecimentos prisionais do país”. O resultado será tornado público até ao final do ano.