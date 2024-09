Fuga de reclusos. Ministra falou no "tempo certo" ou fez "absolutamente nada"?

A deputada do PS Isabel Moreira pediu esta terça-feira que haja um "foco no episódio em concreto" da fuga de reclusos de Vale de Judeus e não se façam extrapolações, recusando que o anterior Governo não tenha investido no sistema prisional. O PSD e CDS elogiam ministra da Justiça que fala "no tempo certo" e Governo que "não age sob precipitação", enquanto a Iniciativa Liberal criticou a inação do executivo. Em declarações aos jornalistas no parlamento, a socialista Isabel Moreira disse concordar com a mensagem da ministra da Justiça, Rita Júdice, de que a fuga dos cinco reclusos foi um caso de "extrema gravidade" e que o "foco principal" agora deve ser a sua captura. No entanto, a deputada disse ter notado contradições nas declarações da ministra, desde logo quanto ao facto de ter salientado que a fuga não ocorreu "por causa de um momento de desleixo, de oportunidade, por alguém não estar no seu posto de observação ou um sistema de vigilância não estar operacional", mas ter feito "considerações sobre alocação de meios e responsabilidades passadas". Isabel Moreira rejeitou que o anterior Governo não tenha investido no sistema prisional português, salientando que esse investimento foi "muito alargado, quer no que diz respeito ao edificado", quer no "que diz respeito precisamente a investimentos em sistemas de vigilância, nomeadamente neste sistema prisional". A deputada salientou ainda que o executivo tinha previsto um orçamento para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em 2024 superior ao que tinha sido executado em 2023, e criticou o programa do atual Governo sobre a matéria, que considerou "vago". Isabel Moreira frisou ainda que, de acordo com o último relatório do Conselho da Europa sobre prisões, Portugal "é um país que não tem guardas prisionais a menos, é um país com uma taxa de fuga muito pequena quando comparada com outros países e em que as prisões são consideradas seguras para efeito de fuga".

"Não é por ter acontecido um episódio que é gravíssimo que a partir daqui poderemos extrapolar e aventar a hipótese de que, a partir de agora, em qualquer estabelecimento prisional, é normal que haja fugas porque aconteceu este", afirmou, pedindo que a discussão se baseie "em factos". "Aconteceu um facto muito grave e os factos são objetivos: têm causas objetivas e responsabilidades subjetivas. (...) É nisso que nos devemos focar e não numa extrapolação que leve os portugueses a sentirem uma desconfiança e insegurança relativamente aos estabelecimentos prisionais", frisou. Sobre os anúncios da ministra da Justiça, Isabel Moreira disse não se opor a que sejam feitas "todas as avaliações e inquéritos" e disse achar que a ministra não podia ter feito "outra coisa" senão aceitar as demissões do diretor e do subdiretor da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. No entanto, Isabel Moreira disse achar que a ministra da Justiça deveria ter dito "mais cedo" que se ia focar "neste caso em concreto, que é um caso muito grave" e passar uma "mensagem de tranquilidade". "A senhora ministra poderia ter falado mais cedo, não no sentido de opinar, mas de trazer esta tranquilidade", reforçou. A ministra da Justiça anunciou hoje uma auditoria urgente à segurança dos 49 estabelecimentos prisionais de Portugal, na sequência da fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale dos Judeus no sábado. Segundo a governante, que falava em conferência de imprensa, a fuga "demorou seis minutos" e só foi detetada cerca de uma hora depois. "Nos relatos recebidos vimos desleixo, vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. Também vimos decisões erradas ou ausência de decisões nos anos mais recentes. Temos fundamento para concluir que a fuga de cinco reclusos resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves, grosseiras, inaceitáveis que queremos irrepetíveis", acrescentou. Ministra da Justiça falou "no tempo certo"

PSD e CDS-PP elogiaram a atuação da ministra da Justiça após a fuga da prisão de Vale de Judeus, com os sociais-democratas a defenderem que "é bom que os portugueses se habituem a um Governo que não age sob precipitação".

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, após a conferência de imprensa da ministra, a vice-presidente da bancada do PSD Andreia Neto saudou "a postura tranquila" com que Rita Alarcão Júdice e o Governo pautaram a sua atuação após a fuga de cinco reclusos no passado sábado. "Queremos dizer aos portugueses que é bom que se habituem a um Governo que não age sob precipitação, que prefere ter conhecimento dos factos para depois poder falar ao país, aos portugueses", afirmou. Questionada se, como defenderam vários partidos da oposição, é necessário mais investimento no sistema prisional, Andreia Neto disse que o Governo tem estado "em estreita colaboração" com os sindicatos dos guardas prisionais, recordando que este Governo já aprovou um suplemento para esta classe profissional. "O que foi feito é demonstrar total disponibilidade para trabalhar no futuro em prol das melhores condições e denunciar toda esta falta de segurança que aconteceu, e que acabou por culminar com a demissão do diretor dos serviços prisionais", afirmou. Antes, o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, tinha também destacado a aceitação pelo Governo do pedido de demissão de Rui Abrunhosa Gonçalves, considerando que "a culpa não morreu solteira" num caso que classificou de "muito grave". "O CDS considera muito positivas as explicações detalhadas da ministra da Justiça logo que lhe foi possível e as medidas anunciadas agora para evitar que este tipo de situação possa ocorrer no futuro", disse, referindo-se às duas auditorias anunciadas pela governante. Paulo Núncio salientou que a ministra não excluiu também a instauração de processos disciplinares e queixas-crime no Ministério Público "se se confirmar que houve colaboração de algumas pessoas nesta fuga". Questionado se a governante não deveria ter falado mais cedo, o deputado do CDS-PP considerou que "falou no tempo certo". "De nada servia prestar declarações quando não tinha ainda informação detalhada. O importante é agora adotar medidas para que esta falha não volta a repetir-se, é a reputação de Portugal que está em causa e o Governo leva muito a sério esta falha de segurança", disse. "Diagnóstico está feito. O que é necessário é mais investimento"

Por seu lado, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e Livre criticaram as condições de segurança e de habitabilidade para os reclusos nas prisões portuguesas e exigiram respostas e soluções concretas por parte da ministra da Justiça.