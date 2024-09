Fita do tempo. Fuga de Vale de Judeus demorou 6 minutos e só foi detetada uma hora depois

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, explicou esta terça-feira que a fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, no sábado, "demorou seis minutos" e só foi detetada cerca de uma hora depois.

"A operação de fuga de cinco reclusos começou às 9h55 com a intrusão de três indivíduos no perímetro externo do estabelecimento prisional. A evasão dos reclusos teve início às 9h57. O último recluso a evadir-se ultrapassou a vedação exterior do estabelecimento prisional, às 10h01. Assim, segundo este relatório, a evasão demorou seis minutos e foram usados recursos (como duas escadas) que não existiam no interior do estabelecimento prisional", referiu.

Rita Alarcão Júdice indicou de seguida que a fuga foi "detetada por dois guardas, quase em simultâneo, pelas 11h00", ou seja, cerca de uma hora depois, sendo que um dos guardas estava no pavilhão da prisão e o outro circulava de viatura no perímetro interior quando se deparou com uma escada. "O alerta dado a toda a corporação ocorre entre as 11h04 e as 11h08", acrescentou.

"Nos relatos recebidos vimos desleixo, vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. Também vimos decisões erradas ou ausência de decisões nos anos mais recentes. Temos fundamento para concluir que a fuga de cinco reclusos resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves, grosseiras, inaceitáveis que queremos irrepetíveis", acrescentou.