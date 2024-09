Diretor-geral dos serviços prisionais demite-se

Rui Abrunhosa Gonçalves, diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, demitiu-se.

O responsável reuniu, esta manhã, com a ministra da Justiça, e colocou o seu lugar à disposição. Rita Júdice aceitou o pedido de demissão.

Na mesma reunião, Rui Abrunhosa Gonçalves apresentou o relatório preliminar sobre a fuga dos cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus.

Daqui a menos de uma hora a ministra da Justiça, Rita Júdice, irá prestar esclarecimentos sobre o caso. Está prevista uma conferência de imprensa para as 17h30.

Rui Abrunhosa Gonçalves estava à frente da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) desde agosto de 2022.

Foi nomeado pela ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro durante a última governação socialista, sucedendo então no cargo ao magistrado do Ministério Público Rómulo Mateus, que liderou a instituição desde fevereiro de 2019.

Psicólogo de formação e académico com trabalho na área das prisões, dos reclusos e da reinserção social, Rui Abrunhosa Gonçalves é doutorado em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho, onde trabalhou até 2022 como professor associado com agregação.

Foi psicólogo forense da Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça e Comunitária, onde se dedicou sobretudo à avaliação pericial e intervenção junto de ofensores violentos e perigosos.

Desenvolveu e coordenou investigações sobre o sistema prisional, a psicopatia, os ofensores conjugais e os ofensores sexuais e a psicologia forense.