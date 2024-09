Desleixo e falta de comando? Chefes da guarda prisional rejeitam acusações da ministra

A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) rejeita as acusações de "irresponsabilidade, desleixo e falta de comando" feitas pela ministra da Justiça sobre a fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale de Judeus.

Em declarações à agência Lusa, Hermínio Barradas, presidente da ASCCGP, afirmou que a associação "não se revê nas declarações e adjetivos" da ministra Rita Alarcão Júdice na conferência de imprensa sobre a fuga de cinco reclusos de Vale de Judeus no sábado.

O dirigente da ASCCGP vincou também que "não atribui qualquer credibilidade" ao relatório sobre a fuga que foi entregue à ministra pelos serviços de segurança da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), tanto mais que aqueles serviços dependem do diretor-geral, Rui Abrunhosa Gonçalves, que foi hoje à tarde demitido.

Em relação à iniciativa da ministra de avançar com uma auditoria à segurança das cadeias portuguesas, Hermínio Barradas contrapôs que "não é preciso qualquer auditoria", porque as fragilidades de segurança do sistema prisional estão há muito identificadas, sendo do conhecimento de sucessivos governos.