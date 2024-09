Corpo encontrado ao largo da praia do Meco em Sesimbra

O corpo de um homem foi encontrado na segunda-feira pela Polícia Marítima.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que as causas são desconhecidas, por agora.

A vítima foi encontrada depois de um alerta de uma embarcação de pesca, pelas 11h45 desta segunda-feira.

"Deslocaram-se de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Sesimbra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários do Dafundo", lê-se, no texto oficial.

O corpo, que se encontrava a boiar, acabou por ser recolhido para o cais do porto de Sesimbra. O óbito foi declarado pelo delegado de Saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Setúbal.