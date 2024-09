Porto sem aeroporto na terça-feira. Obras na pista deixam Sá Carneiro sem voos

Nenhum voo vai descolar ou aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na terça-feira. A infraestrutura vai sofrer obras de beneficiação na pista, conforme tinha já sido anuncidado pena ANA Aeroportos em maio deste ano.

A obra, que tem previsto um orçamento de 50 milhões de euros, já dura desde o dia 31 de julho e tem um prazo de 19 meses. Estas costumam acontecer de segunda a sábado entre as 00h00 e as 6h00, não causando qualquer perturbação ao trânsito das aeronaves. No entanto, devido à necessidade de realização de "trabalhos mais complexos", a responsável pelo aeroporto já tinha prevista a interrupção da circulação.

Em comunicado, o presidente da ANA aeroportos, Thierry Ligonnière, diz que este “é um investimento estrutural relevante que vai contribuir para o desenvolvimento do Aeroporto do Porto e para que continue a ser um dos melhores aeroportos da Europa, de acordo com as opiniões dos passageiros”.

No projeto está previsto o reforço estrutural da pista e a susbstituição de todo o sistema de iluminação, entre outras intervenções. Intervenções que #visa o desenvolvimento do aeroporto do Porto", nas áreas da "segurança e desempenho ambiental, permitindo acomodar o crescimento do tráfego futuro", explica a mesma empresa.

O Aeroporto do Porto tem batido recordes de passageiros nos últimos anos e tem sido distinguido em vários rankings europeus e mundiais.