Governo açoriano quer resolver falta de manuais digitais até ao final do mês

O Governo dos Açores diz estar a fazer tudo para resolver até ao final do mês a falta de manuais digitais e adiantou que esta semana os equipamentos vão começar a chegar às escolas da região. Em declarações aos jornalistas, a secretária da Educação adiantou que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) está em articulação com as entidades que "fornecem os equipamentos e as licenças" dos manuais digitais, que vão dar "primazia na resposta" às escolas dos Açores.

"A informação que recolhemos destas entidades é que será possível, ao longo desta semana, já começarem a chegar às nossas escolas alguns equipamentos, sendo que, principalmente nas ilhas mais distantes dos centros de transporte, é uma situação mais difícil. Tudo estamos a fazer para ter esta situação resolvida até ao final deste mês", declarou.

Sofia Ribeiro, que falava após a inauguração da escola dos Arrifes, em Ponta Delgada, explicou que os manuais digitais vão ter um "aumento substancial da dotação financeira" devido ao alargamento daquele equipamento a mais anos de escolaridade.

"Neste ano letivo, atribuindo novamente aos quintos e oitavos anos, passamos a ter todos os alunos, desde o quinto ao décimo ano de escolaridade, com manuais digitais, o que implica um reforço de dotações", detalhou.

A secretária regional explicou que a aquisição dos manuais digitais "só pode ser efetuada depois de as escolas terem carregado o seu próprio orçamento em função da publicação do Orçamento para 2024", um processo que "habitualmente decorre em finais de abril e maio", mas que "desta vez começou a decorrer em julho".

"Naturalmente isso causou uma grande pressão nos serviços para podermos correr contra o tempo", justificou. Também o presidente do Governo dos Açores, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da escola dos Arrifes, apontou o "abastecimento" como a causa para a falta de manuais digitais em algumas escolas da região.

"Não queremos radicalizar a aposta no digital. Queremos mitigar a oferta do manual físico, logístico e também com o digital", declarou José Manuel Bolieiro.