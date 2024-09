Detido suspeito de matar segurança de bar em Monção

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira em Melgaço um homem, de 55 anos, suspeito de ter matado a tiro o segurança de um bar no concelho vizinho de Monção, disse à agência Lusa a GNR.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo explicou que o suspeito foi localizado e detido pela PJ numa das suas residências.

Desde a madrugada de hoje que a PJ está a investigar a morte o segurança de um bar, de 38 anos, na freguesia de Cortes, em Monção, que ocorreu no domingo, pelas 23h39.

Anteriormente, a fonte da GNR disse que "foram feitos dois disparos, sendo que apenas um atingiu o homem na cabeça".

"Alguém terá tocado na porta e quando [a vítima] abriu levou os disparos", acrescentou.

O segurança foi socorrido no local pelos meios do INEM, mas acabou por morrer.

A fonte da GNR acrescentou que, quando os militares chegaram ao local, "não havia testemunhas", apenas o corpo do homem deitado no chão.

"A clientela que estaria no interior do bar desapareceu após os disparos", acrescentou.

O estabelecimento de diversão noturna, "situado num local isolado" da freguesia de Corte, Monção, no distrito de Viana do Castelo, "não tem câmaras de videovigilância".

De acordo com informação do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, ao local deslocaram-se ainda elementos dos Bombeiros Voluntários de Monção, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e a Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença.