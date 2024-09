Campanha "Cinto-me Vivo" alerta para uso de dispositivos de segurança

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira a campanha de Segurança Rodoviária "Cinto-me Vivo", que visa alertar para a importância do uso correto dos dispositivos de segurança.

Em comunicado conjunto, as autoridades recordam que “numa colisão, um veículo para numa fração de segundo. Mas os ocupantes, caso não usem cinto de segurança, continuam a seguir na direção do movimento com uma velocidade igual à que seguia o veículo no instante inicial do acidente. Numa colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar”.

“O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente”, indicam.

As autoridades recordam ainda que “está igualmente comprovado que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao peso da criança reduz em 50% o risco de morte. Em crianças até aos 18Kg, a utilização de uma cadeirinha voltada para a retaguarda, combinada com a utilização de cinto de segurança, reduz até 90%, o risco de lesões graves ou de morte”.

A campanha “Cinto-me Vivo”, que decorre até 16 de setembro, integra ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As ações de sensibilização decorrem em conjunto com as operações de fiscalização.

• Dia 10 de setembro, às 10h00: EN-114 Km 181, Évora;

• Dia 11 de setembro, às 8h00: Rua Tenente Sanches Miranda, n.º 68, junto ao Jardim Infantil do Centro Social e Paroquial do Salvador, Beja;

• Dia 12 de setembro, às 8h00: EN 101, Vila Verde, Braga;

• Dia 13 de setembro, às 10h00: Rua Cidade D’Agen, junto à Escola EB 2/3 D. João II, Santarém;

• Dia 16 de setembro, às 7h30: EN 10, Km 25,8, Azeitão.