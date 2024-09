Rui Pereira. "Houve falhas de segurança graves", diz ex-ministro da Administração Interna

Falhas e problemas na cadeira de Vale de Judeus vão além das torres de vigia desativadas, diz antigo ministro da Administração Interna.

A cadeia de Vale de Judeus está a funcionar sem diretor há meses e o chefe do estabelecimento prisional está de baixa há cerca de um ano, salienta, à Renascença, Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna de José Sócrates, que faz um balanço dos problemas daquele estabelecimento prisional.

"Houve realmente falhas de segurança graves. Ocorreu uma invasão de cinco delinquentes perigosos, responsáveis por crimes graves e violentos, e no contexto que é igualmente grave", começa por dizer, antes de enumerá-los: "A prisão não tem diretor, tanto quanto percebi, há três meses. O corpo de guardas prisionais está reduzido a metade. O chefe está de baixa há cerca de um ano. As torres de vigia foram inativadas há nove anos. As imagens das câmaras não eram visionadas. Os reclusos estavam no recreio às dezenas sem qualquer vigilância e a fuga terá demorado cerca de quinze minutos", explica.