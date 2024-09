Profanação de urnas em cemitério do Porto deixou à mostra ossadas

A PSP confirmou à Lusa terem sido profanadas duas sepulturas na última madrugada no cemitério de Ramalde, no Porto, que deixaram à mostra as ossadas dos mortos, revelando também não haver indícios de furto.

Em comunicado enviado à Lusa ao início da tarde, a Junta de Freguesia de Ramalde indicou que duas urnas foram encontradas este domingo de manhã com indícios de profanação e que a situação foi comunicada à PSP.

Indicando que os meios de investigação já estão no terreno e que não há, para já, suspeito do crime, a fonte da PSP assinalou ainda que quem fez a profanação terá saltado o muro do cemitério, pois o portão não tem sinais de que tenha sido arrombado.

"O trabalho incide agora nas ossadas, à procura de indícios que possam levar a quem fez o crime", acrescentou a fonte, revelando que as duas sepulturas "serão isoladas".

O cemitério vai poder estar aberto no horário normal durante a semana.

No comunicado da junta de freguesia, a presidente da autarquia, Patrícia Rapazote, informou ainda já terem sido informadas "as famílias visadas", a quem manifestaram a "total solidariedade face ao sucedido e disponibilidade para colaborar com o trabalho das autoridades".