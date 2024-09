Fuga de Vale de Judeus está ligada ao "crime organizado com capacidade financeira"

A fuga dos cinco evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, que aconteceu este sábado, foi registada pelos sistemas de videovigilância pelas 09h56, mas só foi detetada 40 minutos depois, quando os reclusos regressavam às suas celas.

De acordo com o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Rui Abrunhosa, que falava em conferência de imprensa na sede do Sistema de Segurança Interna (SSI), "a partir desse momento foram desencadeadas todas as ações. Neste momento está em curso uma investigação através do serviço de auditoria e de segurança para saber o que possa ter falhado".

Questionado sobre o que terá falhado na parte da observação das câmaras de videovigilância [cerca de 200], o responsável dos serviços prisionais disse que essa é uma das vertentes que terá de ser apurada na investigação interna que está em curso.

"Com certeza que devia haver [guardas a olhar para as imagens de videovigilância]. Se não houver ninguém isso é uma falha muito grave na segurança", disse, admitindo que a quadrícula [das imagens das 200 câmaras] é grande e que é necessário apurar o que falhou.