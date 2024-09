Fuga de Vale de Judeus. Diretor da PJ avisa: "Esta gente tudo fará para continuar em liberdade"

O responsável deixou ainda um alerta à população, para não interagir com os suspeitos e alertar as autoridades pelo 112 ou qualquer órgão de polícia criminal, caso os reconheçam.

Destacando que, com a exceção de Shergili Farjiani, todos têm um histórico de violência. Trata-se de "gente muito perigosa" e com uma "enormíssima capacidade de mobilidade".

As autoridades estão a trabalhar em cooperação com autoridades internacionais , desde os primeiros momentos, para o caso de os fugitivos já não se encontrarem no nosso país.

"Turno normal" para um sábado

A fuga ficou registada no sistema de vigilância como tendo acontecido às 9h56 e foi oficialmente comunicada às autoridades 40 minutos depois de ter acontecido, num momento em que todos os presos regressavam às celas e se percebeu que faltavam cinco homens.

"A partir desse momento foram desencadeadas todas as ações. Neste momento está em curso uma investigação através do serviço de auditoria e de segurança para saber o que possa ter falhado", disse o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Rui Abrunhosa Gonçalves.

"Algo falhou, porque senão as pessoas não tinham fugido", reiterou.

Questionado sobre se estaria algum guarda a monitorizar as câmaras de vigilância da cadeia de Vale de Judeus, Rui Abrunhosa Gonçalves que essa é matéria ainda a ser apurada, mas há duas pessoas habitualmente com essa tarefa atribuída.

No estabelecimento prisional, estavam 33 efetivos da Guarda Prisional, "um turno normal para um estabelecimento com este número de reclusos", mas vamos ter de apurar internamente "o que facilitou" que isto acontecesse.

Vale dos Judeus tem um efetivo de 150 guardas prisionais, dos quais cerca de 15 se encontram ausentes de baixa por doença, e outros tantos de férias.



Quem são os evadidos?

Segundo avançou no sábado a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), uma avaliação preliminar, com recurso a imagens de videovigilância, aponta para uma fuga dos cinco homens pelas 10h00 "com ajuda externa através do lançamento de uma escada, que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior".



"Conforme o protocolo, foram feitas imediatamente comunicações devidas aos órgãos de política criminal com vista à recaptura dos evadidos", acrescentou o organismo em comunicado.

O Sistema de Segurança Interna (SSI) indicou também no sábado ter sido "agilizada a cooperação policial internacional" para a captura dos cinco reclusos que fugiram.

Os evadidos são dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.