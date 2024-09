​Escola Segura da PSP registou mais de 4.000 ocorrências no último ano letivo

Os agentes do Programa Escola Segura (PES) registaram no último ano letivo mais de 4.000 ocorrências, quase 3.000 das quais de natureza criminal, anunciou a PSP neste domingo, na véspera do arranque da operação Início do Ano Letivo.



Segundo dados provisórios registados entre 1 de setembro de 2023 e 15 de agosto último, os agentes do PES registaram 4.044 ocorrências (+5,5% que no ano anterior), das quais 2.915 de natureza criminal e 1.129 não criminais.



Já no ano letivo 2022/23 as ocorrências nas escolas tinham aumentado cerca de 9%, totalizando 3.824, das quais 2.444 criminais e 1.081 de natureza não criminal.

A maioria das ocorrências reportadas no último ano letivo aconteceram no interior do recinto escolar (2.873), e, destas, prevalecem as ocorridas fora da sala de aulas.

Em concordância com os anos anteriores, das ocorrências criminais mais reportadas, destacam-se como crimes mais prevalentes: ofensas à integridade física (1.332); injúrias/ameaças (937) e furtos (468).

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai desenvolver, entre segunda-feira e 20 de setembro, 12 ações em todo o território nacional no âmbito do Programa Escola Segura (PES) com a operação Início do Ano Letivo.

Em comunicado, a PSP refere que iniciou um "policiamento de proximidade" dirigido especificamente à população escolar e aos estabelecimentos de ensino na década de 80, arrancando na segunda-feira a primeira operação deste ano letivo.

Segundo aquela força de segurança, será dedicada "especial atenção à segurança dos 3.150 estabelecimentos de ensino público, privado e cooperativo", situados por todo o país, bem como dos cerca de 863.000 alunos matriculados nesses estabelecimentos de ensino.

No decorrer da operação, a PSP vai reforçar a sua presença nas imediações dos estabelecimentos de ensino e nos percursos casa-escola e escola-casa dos alunos, professores, auxiliares e pais/encarregados de educação.

Além das Equipas do Programa Escola Segura (EPES), com polícias especificamente formados para concretizar o policiamento de proximidade em ambiente escolar, a PSP mobiliza e complementa a sua atividade com as restantes valências operacionais, como Equipas de Policiamento Auto, de Fiscalização de Trânsito e Segurança Rodoviária e de Investigação Criminal.