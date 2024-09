Duas urnas com indícios de profanação em cemitério do Porto

Duas urnas do cemitério de Ramalde, no Porto, foram encontradas este domingo de manhã com indícios de profanação, situação que foi comunicada à PSP, revelou em comunicado a Junta de Freguesia local.

"Na manhã de hoje, durante a abertura do cemitério de Ramalde foram detetados indícios de profanação em duas urnas. Uma situação que lamentamos e repudiamos", lê-se no comunicado enviado à Lusa pela presidente da autarquia, Patrícia Rapazote e também publicado na página da autarquia no Facebook.

Na mesma comunicação, a autarca acrescenta que a PSP "registou a ocorrência e está já a investigar o caso".

Patrícia Rapazote informou ainda já terem sido informadas "as famílias visadas", a quem manifestaram a "total solidariedade face ao sucedido e disponibilidade para colaborar com o trabalho das autoridades".