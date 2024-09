Crise no SNS. ​Sete urgências fechadas este sábado

Sete urgências hospitalares encontros fechadas este sábado, de acordo om o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Há ainda urgências em funcionamento limitado, afetando sobretudo os serviços de obstetrícia, ginecologia e pediatria.





Urgências encerradas este sábado:

Hospital Amadora-Sintra – urgência de obstetrícia e ginecologia;

Hospital do Barreiro – urgências de obstetrícia, ginecologia e pediatria;

Hospital de Vila Franca de Xira – obstetrícia e ginecologia;

Hospital de Abrantes – obstetrícia e ginecologia;

Hospital de Leiria – obstetrícia e ginecologia;

Hospital Beatriz Ângelo – pediatria.

Adicionalmente, a urgência pediátrica do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está aberta apenas entre as 8h00 e as 20h00, sendo referenciada ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e ao INEM durante a noite, das 0h00 às 8h00 e das 20h00 às 24h00.

Outras urgências funcionam com horários limitados, como a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital São Francisco Xavier (Lisboa), que estará referenciada entre as 21h00 e as 24h00, e a urgência pediátrica do Centro Materno Infantil do Norte (Porto), que está referenciada das 08h00 às 18h00. Já o Hospital Garcia de Orta, em Almada, continua o dia todo com o serviço de obstetrícia e ginecologia referenciado para o CODU/INEM.