Cinco reclusos fogem por uma escada da prisão de Vale de Judeus

Também segundo a DGRSP, já "foi aberto processo de inquérito a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, coordenado por Magistrado do Ministério Público".

De acordo com um comunicado da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Públicos (DGRSP), "da avaliação preliminar, através de consulta ao CCTV, é possível informar que a evasão se deu com ajuda externa através do lançamento de uma escada que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior".

Frederico deixa um aviso à população, caso encontre um deste homens. "Alertar as forças de segurança e não interferir com eles. Deixá-los".

Quatro reclusos dos cinco reclusos têm medidas especiais de segurança desde que estão presos, só saindo à rua acompanhados pelo Grupo de Intervenção de Segurança Prisional. "São do piorio do que existe em Portugal a nível de reclusos" , afirma. "Um dos homens era um dos mais procurados da Argentina".

Como aconteceu a fuga?

O presidente da SNCGP explica que as torres da cadeia foram desativadas em "2017/2018, quando a Direção-Geral da altura e o Governo decidiram que não faziam falta as torres, para racionalizar os meios humanos".

"Sem as torres, três indivíduos saltaram uma rede, que é exterior e tem cerca de dois metros. Puseram uma escada enorme, com cerca de seis metros, junto ao muro. Dentro do muro, os reclusos, com uma corda com um gancho na ponta, lançaram e conseguiram fugir".

Os evadidos são dois portugueses, um georgiano, um argentino e um cidadão britânico.



[Notícia atualizada às 15h29]