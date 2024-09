Camião de transporte de vinho incendeia-se na VCI no Porto

Um camião de transporte de vinho incendiou-se este sábado na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, junto à saída de Bessa Leite, no sentido Arrábida - Freixo, disseram à Lusa fonte dos bombeiros e Proteção Civil.

De acordo com os bombeiros e o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil, em causa está um veículo pesado de transporte de vinho que foi "totalmente tomado" pelas chamas.

A via esteve cortada ao trânsito, mas pelas 11h20 a circulação já se fazia pela faixa da esquerda, permanecendo cortadas a central e a da direita, junto ao camião incendiado.

O alerta foi dado às 09h06, estando a PSP e a GNR no local a acompanhar a ocorrência.

Foram também chamados ao local os bombeiros voluntários de Coimbrões (Vila Nova de Gaia) e Portuenses.

Pelas 09h40, no local estavam 29 operacionais e nove meios terrestres.

Pelas 11h20, a ocorrência estava já em fase de resolução.