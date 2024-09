INEM volta a contar com helicóptero em Macedo de Cavaleiros a partir de segunda-feira

O INEM vai voltar a contar na segunda-feira com um helicóptero de emergência médica na base de Macedo de Cavaleiros, uma semana após o acidente da aeronave no concelho de Mondim de Basto, revelou esta quinta-feira a entidade.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referiu que o helicóptero vai estar disponível para operar 24 horas por dia e que durante os próximos dias essa cobertura horária será assegurada desde a base de Viseu, com o reforço do número de pilotos.

"Já a partir de amanhã e até dia 9 de setembro, o operador do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, a empresa Avincis, vai colocar equipas de pilotos em Viseu de forma a garantir o funcionamento 24h/dia do helicóptero de emergência médica ali sediado", pode ler-se na nota divulgada, que acrescenta: "Desta forma assegura-se o funcionamento de duas aeronaves em período noturno até reposição total do serviço contratualizado".