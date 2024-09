Igreja de Setúbal faz recolha de fundos para apoiar as vítimas da guerra em Gaza

O bispo de Setúbal lançou esta sexta-feira um apelo para recolha de fundos de emergência para apoio às vítimas da guerra na Faixa de Gaza, face à situação "catastrófica" vivida na Terra Santa, segundo o Patriarca Latino de Jerusalém.

A campanha de angariação de fundos visa "fazer face às maiores emergências de saúde e educação que afetam as populações vítimas da guerra", informou a diocese de Setúbal, em comunicado.

O bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, tem estado em contacto com o cardeal Pierbattista Pizzaballa, que alerta que a situação "não para de se deteriorar" na Terra Santa.

"As imagens que se veem nos meios de comunicação social não mostram a situação catastrófica em que vive a população, com todas as infraestruturas destruídas, sem escolas, quase sem hospitais e com enormes dificuldades em obter alimentos suficientes para todos", conta Pizzaballa, citado no comunicado da diocese de Setúbal.

A diocese de Setúbal destinou o valor da renúncia quaresmal deste ano, no montante de 35 mil euros, ao apoio às vítimas do conflito na Faixa de Gaza, lançando agora uma nova campanha até ao final de setembro, cujos donativos devem ser encaminhados para uma conta bancária com o IBAN PT50 00350 77400698530930 22, segundo a nota esta sexta-feira divulgada.

"Venho pedir a todos um gesto de partilha para as crianças, jovens, adolescentes e idosos, para as famílias, para todas as vítimas da guerra, independentemente do lado da barricada. Queremos a paz de todos para todos", apela o cardeal Américo Aguiar.

Segundo a informação disponibilizada pela diocese de Setúbal, "o Patriarcado Latino de Jerusalém começou a distribuir alimentos na cidade de Gaza e está atualmente a entregar pacotes que alimentam entre 5.000 e 10.000 pessoas por mês".

"Em parceria com a Ordem de Malta, estão a ser enviadas e instaladas clínicas e farmácias de primeiros socorros para servir a população", acrescenta.