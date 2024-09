Hospital Amadora-Sintra prevê chegar aos 3.500 partos este ano

A urgência de obstetrícia/ginecologia do Hospital Fernando Fonseca tem estado a funcionar como urgência referenciada das 00h00 às 08h00 e das 20h00 às 24h00 , estando aberta ao público no restante período do dia e aos fins de semana de forma alternada, como definido no plano de emergência para os meses de verão.

No caso das grávidas em situação urgente, transportadas em ambulância, são encaminhadas para o hospital após orientação do CODU que efetua um contacto prévio com a unidade de saúde, a referenciar a situação emergente.

Os números agora divulgados incluem ainda as situações de mulheres internadas no hospital devido a situações de gravidez de risco .

Maio, com 302 recém-nascidos, e agosto, com 309, foram os meses que registaram maior número de nascimentos, adianta ainda o comunicado.

No primeiro semestre deste ano, a urgência de obstetrícia/ginecologia do Hospital Fernando Fonseca realizou 1.599 partos, mais 293 do que no mesmo período de 2023.

Devido à falta de médicos especialistas, diversos hospitais têm enfrentado dificuldades para completar as escalas das equipas médicas, principalmente nas áreas de obstetrícia e pediatria, o que tem levado a constrangimentos de funcionamento e ao encerramento temporário de alguns serviços de urgência.

Nos últimos anos, estas dificuldades têm sido recorrentes nos períodos de fim de ano e de verão.

Na quarta-feira, a ministra da Saúde alertou que as unidades locais de saúde têm de garantir uma gestão eficaz dos recursos humanos, alegando que "não pode acontecer" o encerramento de urgências de obstetrícia como no último domingo.

"As unidades locais de saúde têm de garantir a sua missão de serviço público e uma gestão eficaz dos seus recursos humanos", referiu Ana Paula Martins em conferência de imprensa para balanço do Programa de Emergência e Transformação da Saúde.

Adiantou ainda que, apesar de ter sido assegurado que as maternidades de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve funcionassem em rede, no último domingo 17 urgências estiveram de "portas fechadas".

"Isso não pode acontecer", salientou a governante, manifestando-se também preocupada com o "número de bebés nascidos em ambulâncias".