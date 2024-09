Grávida fez "maratona" de 244km e três hospitais até ser atendida

Uma grávida com 29 anos teve que percorrer 244 quilómetros e passar por três hospitais até ser atendida, em Beja, nove horas depois de sair de casa. O caso aconteceu na quarta-feira e foi avançado pela RTP.

A jovem deslocou-se ao Hospital de Santiago do Cacém devido a uma hemorragia, e sentia dores, adiantou a SIC Notícias.

O Hospital de Santiago do Cacém, que não tinha serviço de obstetrícia e ginecologia, encaminhou a jovem para o Hospital de Setúbal, pedindo o transporte aos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo por volta das 16h00. A corporação fica a cerca de 40 quilómetros da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.



Já quase no fim da viagem de 102 quilómetros e de mais de uma hora, os bombeiros foram informados pelo Hospital de Santiago do Cacém que o serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, também estava fechado por falta de médicos.