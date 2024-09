Chuva está de volta ao Minho e ao Douro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes no Minho e Douro Litoral e no extremo norte e a partir da tarde.

As previsões da meteorologia apontam ainda para uma descida de temperatura, em especial da máxima.

Segundo o IPMA, cerca de 30 concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco e Bragança encontram-se em perigo máximo de incêndio rural e vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Em termos de temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 18ºC, no Porto e Viana do Castelo, e os 28, em Faro, e as mínimas entre os 7ºC, em Bragança, e os 17, em Faro.