Cascais. Americana resgatada do mar por populares na Boca do Inferno

Uma americana de 26 anos foi resgatada do mar por populares nesta quinta-feira, na zona da Boca do Inferno , em Cascais .

Mulher salva antes da chegada do barco de socorro

No Instagram do Mar do Inferno, um restaurante existente nas proximidades, foram publicadas imagens do salvamento, que mobilizou várias pessoas.

É possível ver a mulher a flutuar nas águas enquanto um homem se debate para mantê-la à tona, ainda antes da chegada do barco dos socorros. Outros populares agarram numa corda para ajudar a içar a vítima para um lugar seguro.

Vários meios mobilizados para o local

As autoridades receberam o alerta “pelas 19h20, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para uma pessoa inconsciente na água”, diz a Autoridade Marítima.

No local, estiveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais. Foram ainda ativados elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais e do INEM.

A rápida intervenção dos populares, no entanto, revelou-se determinante. “À chegada ao local, constatou-se que a vítima tinha sido retirada da água por populares que se encontravam nas proximidades para uma zona rochosa, de onde foi resgatada pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e pelos tripulantes da Estação Salva-vidas, em colaboração com elementos dos bombeiros”, refere o comunicado.