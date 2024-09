Instituições em Portugal recebem cinco bolsas europeias de investigação

Cinco projetos em Portugal receberam esta quinta-feira bolsas de investigação "Starting Grants 2024", num total de 494 atribuídas pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC) num valor total de 780 milhões de euros, anunciou hoje a instituição.

Em Portugal, foram concedidas duas bolsas a investigadores da Universidade do Algarve: uma a um projeto de Elisa Bandini que visa abordar o que torna a cultura humana tão distinta da de outros animais, e outra a um estudo de Jonathan Reeves que vai investigar as motivações dos primeiros hominídeos para utilizarem ferramentas primitivas afiadas e seus benefícios evolutivos.

O investigador Marco Piccardo, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, no Porto, recebeu apoio para os seus estudos na área da fotónica.

Andrada Savickas, da Fundação Champalimaud, em Lisboa, também recebeu uma bolsa para identificar micrometástases no fígado por método não invasivo.

Arturo Zoffmann, da Universidade NOVA, recebeu apoio para investigar a crise dos estados liberais e a ascensão do autoritarismo na Europa do início do século XX.

As bolsas têm um valor médio de 1,5 milhões de euros cada, podendo algumas chegar aos dois milhões.

Segundo a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que coordena a representação e participação nacional no Conselho Europeu de Investigação, Portugal já captou 95 milhões de euros para 73 projetos desde o início do Horizonte Europa, o programa-quadro de financiamento europeu de investigação e inovação para o período de 2021-2027.