Hospital da CUF em Braga abre em 2027 e cria mais de 300 postos de trabalho

A CUF vai investir 45 milhões num hospital em Braga, que estará pronto em 2027 e criará mais de 300 postos de trabalho.

Segundo a comissão executiva da CUF, o novo hospital, que ficará localizado no espaço contíguo ao centro comercial Braga Parque, terá 12 mil metros quadrados e irá contar com três salas de bloco operatório e 40 camas de internamento.

Disporá ainda de Hospital de Dia Oncológico, Unidade de Cuidados Intermédios, Atendimento Permanente, Imagiologia "com equipamentos médicos de última geração" e uma "oferta abrangente de especialidades" médico-cirúrgicas e técnicas.

"Esta unidade hospitalar irá articular-se com a rede de hospitais e clínicas da CUF, de forma a assegurar uma resposta abrangente, integrada e adaptada a todas as necessidades de saúde da população, com capacidade para dar resposta a mais de 100 mil pessoas por ano", refere um comunicado da CUF.

Acrescenta que, com o objetivo de fomentar a formação médica e a investigação, e, dessa forma, contribuir para a excelência clínica do hospital, a CUF e a Universidade do Minho assinaram hoje um memorando de entendimento que prevê a promoção de programas de doutoramento para médicos do Minho e a cooperação na área do ensino médico e da investigação clínica, através da Escola de Medicina daquela academia.

A CUF sublinha que o novo hospital representa o seu regresso à região do Minho, cinco anos depois de extinta a parceria público-privada do Hospital de Braga.

Assegura que o novo hospital, "vai respeitar e desenvolver o legado que a CUF construiu ao longo dos 10 anos de gestão do Hospital de Braga, considerado durante vários anos consecutivos o melhor hospital do país pelo Sistema Nacional de Avaliação em Saúde".

"Estamos de volta com a mesma matriz que conheceram durante 10 anos no Hospital de Braga: com um projeto diferenciador e com qualidade clínica, com uma forte integração na comunidade e uma estreita colaboração com a universidade", referiu o presidente da Comissão Executiva da CUF.

Para Rui Diniz, o novo hospital em Braga constitui um passo "importante" na estratégia de expansão e consolidação da rede CUF.

Com uma rede de 30 hospitais e clínicas em 22 municípios e mais de 15 mil colaboradores, a CUF realizou, em 2023, mais de 2,9 milhões de consultas, mais de 43 mil teleconsultas, 10 milhões de exames, mais de 451 mil urgências, mais de 64 mil cirurgias, mais de 4 mil partos, 70 mil sessões de radioterapia e mais de 14 mil sessões de quimioterapia.