200 mil alunos sem, pelo menos, um professor

A uma semana do arranque do ano letivo, o movimento “Missão Escola Pública” diz que faltam mais de 1.700 professores nas escolas públicas. As contas são feitas tendo por base os horários que estão a integrar o concurso de contratação de escola, após não terem sido atribuídos na primeira Reserva de Recrutamento.

Segundo disse à Renascença, a porta-voz do movimento, Cristina Mota, dos mais de 1.700 horários, “1.128 correspondem a horários completos e anuais”, quer dizer que “estes horários não tiveram candidatos, um professor profissionalizado em ensino, nas listas de recrutamento para o horário ser atribuído”.

São estes horários que “estão a integrar as ofertas de escola, a que os candidatos podem concorrer com habilitação própria”, acrescenta Cristina Mota.