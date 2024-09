Número elevado de fogos em Arcos de Valdevez é "falha grave" a debater

Segundo o comandante do Comando Sub-regional do Al(...)

Germano Amorim defende um "reforço significativo do financiamento, a montante e a jusante, em Arcos de Valdevez, que se encontra em pleno Parque Nacional Peneda Gerês (PNPG)".

"Cada vez que ocorre um incêndio estão em risco a integridade das pessoas, seus animais e bens. Está em causa a natureza, a biodiversidade, o bem-estar das populações, a sua riqueza, a sua economia, o turismo, entre outros. Quem quer continuar a tapar o sol com a peneira que o faça, que em dias de fogo, torna-se bastante mais fácil", avançou.

Como exemplo apontou o cenário que hoje se vive no concelho "com 222 operacionais de vários pontos do país, com 46 viaturas e apoio de oito meios aéreos a proceder ao combate a vários incêndios que lavram essencialmente a zona da União de Freguesias de São Jorge e Ermelo e que, possivelmente, afetará também a freguesia do Vale, sendo que outro incêndio em Guilhadeses deflagrou recentemente".

Às 15h20, segundo informação na página oficial da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que lavra desde terça-feira às 20:21, mobilizava 245 operacionais, 72 viaturas e, 10 meios aéreos.