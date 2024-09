Mais de 30 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais de 30 concelhos dos distritos de Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Bragança em perigo máximo de incêndio rural, devido à previsão de subida de temperatura.

Em perigo muito elevado e elevado de incêndio encontram-se vários concelhos de todos os distritos.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê uma subida da temperatura, em especial da máxima e na região Sul.

O céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo e o vento deve soprar fraco do quadrante norte, rodando temporariamente para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, e soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 60 quilómetros por hora.

Em termos de temperaturas, as máximas devem oscilar entre os 22ºC, em Aveiro, e os 31ºC, em Castelo Branco, e as mínimas entre os 12ºC, em Coimbra, e os 16ºC, em Lisboa, Setúbal e Faro.