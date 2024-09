Incêndios. Fogo por controlar combatido com apoio de oito meios aéreos em Arcos de Valdevez

Cerca de 146 operacionais e oito meios aéreos combatiam pelas 09h15 desta quara-feira um incêndio em Ermelo no concelho de Arcos de Valdevez, ainda por controlar, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

A fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que "o vento que se faz sentir está a dificultar os trabalhos de controlo do fogo, estando previsto um reforço de meios para o local".

A mesma fonte acrescentou, que, "nesta altura, as chamas consomem mato e não há habitações em risco".

Durante a madrugada, "o incêndio atingiu uma extensão de oito quilómetros".

O incêndio deflagrou às 20h21 de terça-feira.

Além dos 146 operacionais e oito meios aéreos, o combate ao incêndio mobilizava 41 viaturas, de acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na Internet.

[Atualizado às 11h00]