Incêndio em Arcos de Valdevez dominado

O incêndio que deflagrou na terça-feira à noite em São Jorge e Ermelo, em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, foi dado como dominado pelas 22h30 desta quarta-feira, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho indicou ainda que não tem registo de danos ou feridos nos vários incêndios que se têm registado na região.

Pelas 23h00, encontravam-se em São Jorge e Ermelo 184 operacionais, apoiados por 62 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Germano Amorim, tinha dito que o elevado número de incêndios registados todos os anos são "uma falha grave" que merece "reflexão por todos os que constituem a Proteção Civil".

Também o presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, pediu ao secretário de Estado da Proteção Civil o "reforço de policiamento e investigação" para travar os fogos com "origem criminosa" que têm assolado o concelho.

Ainda no Alto Minho estavam pelas 23h00 desta quarta-feira mais três incêndios ativos, todos no concelho de Ponte da Barca, que mobilizavam no total quase 80 operacionais.

Numa nota na sua página na rede social Facebook, os bombeiros de Ponte da Barca sublinharam que estão mobilizados para "três incêndios ativos de grandes proporções", em Azias, Bravães e Lavradas.

"Desde a noite passada não houve descanso para os operacionais. Estão empenhados vários meios no concelho de Ponte da Barca, tendo equipas também apoiado o concelho vizinho no incêndio de Ermelo, Arcos de Valdevez", pode ler-se.

Na região vizinha de Ave, o fogo em Rossas, Vieira do Minho, distrito de Braga, que começou às 15h50 desta quarta-feira, continuava ativo e mobilizava, pelas 23h00, mais de 150 operacionais, apoiados por 41 viaturas.