Garcia de Orta. Administração da ULS Almada Seixal foi afastada

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu afastar o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Almada Seixal (ULSAS), que inclui o hospital Garcia de Orta, disse à Lusa fonte hospitalar, informação confirmada pela Renascença.

A mesma fonte adiantou que esta informação foi avançada pelo conselho de administração da ULSAS durante uma reunião de trabalho com todos os diretores de serviço, chefes de enfermagem, coordenadores e alguns diretores não clínicos.

"As pessoas ficaram admiradas, não estavam à espera e falou-se que reconhecem que o conselho de administração tem vindo a desenvolver um bom trabalho com grande empenho na ligação do hospital aos centros de saúde", disse a mesma fonte hospitalar.

A Renascença contactou o Ministério da Saúde que remeteu para a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. O gabinete de António Gandra d’Almeida ainda não respondeu ao pedido de comentário da Renascença.

A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS) integra o Hospital Garcia de Orta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal, no distrito de Setúbal.