Força Aérea acompanhou passagem de três navios russos ao largo de águas nacionais

A Força Aérea portuguesa acompanhou, na segunda e terça-feira, a passagem de três navios russos ao largo de águas nacionais, anunciou esta quarta-feira este ramo. Em comunicado, a Força Aérea avançou que "tem estado a acompanhar embarcações de bandeira da federação russa, tendo nos últimos dois dias monitorizados três navios".

Na terça-feira, a Força Aérea acompanhou o navio russo "ATLANTNIRO", "enquanto navegava fora da Zona Económica Exclusiva nacional, em direção a Sul, ao largo da zona de Coimbra".

"Apesar de se apresentar com uma configuração de navio de pesca, aquela embarcação está associada a atividades de investigação e pesquisa", lê-se na nota. Na segunda-feira, 2 de setembro, a Força Aérea "monitorizou outros dois navios de bandeira russa, enquanto cruzavam a Zona Económica Exclusiva nacional".

"Num voo que durou três horas e vinte minutos, os militares da Força Aérea acompanharam os navios-tanque "GENERAL SKOBELEV" e "YAZ", quando se encontravam a navegar fora do mar territorial português, seguindo em direção a Norte, e ao largo da costa portuguesa entre a Figueira da Foz e Viana do Castelo. De referir que aqueles dois navios já haviam sido monitorizados este ano, igualmente a cruzar o espaço marítimo sob responsabilidade portuguesa", é indicado.

As duas operações decorreram no âmbito de missões relacionadas com o Sistema de Fiscalização e Controlo das Atividades de Pesca (SIFICAP), que "suporta as ações de vigilância, fiscalização e controlo das atividades da pesca a nível nacional, sendo a Força Aérea uma das entidades competentes e participantes".

Este ano, a Força Aérea já realizou 15 missões de monitorização de navios de bandeira russa, tendo sido identificados mais de 20 navios daquela federação a cruzar o espaço sob responsabilidade nacional, é acrescentado no comunicado.