Confrontos junto à Ponte D. Luís. PJ detém mais duas pessoas

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira, no Porto, dois cidadãos estrangeiros, suspeitos da prática de dois crimes de homicídio na forma tentada, ocorridos ao fim da tarde do dia 10 de junho, nas imediações do tabuleiro superior da Ponte D. Luís no Porto.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal recorda que os factos ocorreram na sequência de uma altercação no dia anterior entre dois grupos rivais, quando “19 membros de um dos grupos se cruzaram com as vítimas, dois elementos do outro grupo, dando início a uma perseguição e subsequente cerco”, tendo provocado “forte alarme social face à quantidade de pessoas envolvidas e à hora e local em que se verificaram”.

“As vítimas acabaram por ser agredidas com objetos cortantes contundentes, por parte de 11 elementos do grupo agressor, correndo grave perigo de vida face às lesões provocadas”, assinala a nota.

Recorde-se que em julho já tinham sido detidos três dos 11 agressores, os quais se encontram sujeitos à mediada de coação de prisão preventiva.

Os agora detidos, de 22 e 33 anos, serão presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.