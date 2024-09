Viana do Castelo. Presidente da Câmara surpreendido com proposta de linha entre Arcos de Valdevez e Ponte de Lima

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse esta terça-feira ter sido "colhido de surpresa" com a proposta da Comunidade Intermunicipal (CIM) Alto Minho de completar o Plano Ferroviário Nacional (PFN) com uma linha entre Arcos de Valdevez e Ponte de Lima.

"A prometida e esperada linha de Alta Velocidade (AVE) entre Vigo e Porto, que irá ligar toda a fachada atlântica da Galiza e de Portugal, continua a aumentar a sua área de influência e possibilidades de crescimento. Além do percurso de 150 quilómetros que terá estações em Valença, Braga e no aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto), o Norte português já projeta uma ferrovia que a complementaria nas cidades que ficariam sem AVE", refere o jornal galego Faro de Vigo.

"Para mim é uma novidade. Não faço a mínima do que seja. Fui colhido de surpresa com essa notícia", afirmou Luís Nobre, na reunião do executivo municipal.

O autarca socialista respondia ao vereador independente Eduardo Teixeira, que deu conta de uma notícia do jornal galego, adianta que "a CIM Alto Minho apresentou ao Governo central o seu contributo ao PFN, no qual incorpora pequenas ações para melhor estruturar a sua região e maximizar os benefícios do comboio na mesma".

"Acredito pouco na solução, mas serei solidário com os meus colegas. Às vezes não ajudam a atrair e a fixar, bem pelo contrário, ajudam a esvaziar os territórios. A mim não me choca que se apontem caminhos. Há até quem defenda o prolongamento do metro até Viana do Castelo, mas depois é preciso perceber qual a eficácia destas infraestruturas", disse Luís Nobre.

Segundo o autarca, a "defesa" do Alto Minho deve ser a Linha do Minho, que "serve de forma mais ampla e transversal" toda a região, enquanto a proposta da CIM hoje noticiada pela imprensa espanhola "servirá cerca de quatro ou cinco empresas ou cerca de 20 mil habitantes".

Contactado pela agência Lusa, o presidente da CIM Alto Minho, Manoel Batista, disse desconhecer a proposta de traçado e, garantiu que a entidade que agrega os 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo "deu, em 2023, o seu contributo para o PFN, consensualizado com todos os autarcas".

"No documento que enviámos para o PFN falamos do reforço da ferrovia na linha do Minho, com ligação ao porto de mar de Viana do Castelo, a linha de alta velocidade com uma estação intermédia em Ponte de Lima e a possibilidade de uma ligação de alta velocidade a Viana do Castelo, ou no limite em Valença", explicou.

Na proposta da CIM, segundo o jornal, "propõe-se a construção de uma nova linha ferroviária convencional paralela à atual A27, servindo de eixo transversal complementar ao prometido para o ano de 2032".

"Este eixo ligaria Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima a Viana do Castelo e ao seu porto", refere o Faro de Vigo.