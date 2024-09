TAP comprada com dinheiro da empresa em 2015. IGF suspeita de crime

Antes, em 2022, o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, anunciou uma auditoria encomendada pela TAP à compra dos aviões por suspeita de ter pago mais do que as concorrentes pelo mesmo tipo de aeronaves devido a comissões ilegais para terceiros.

De acordo com o jornal "Público", a IGF afirma que a operação era do conhecimento da Parpública , que junta as participações empresariais do Estado, e dos titulares das Finanças e das Infraestruturas do então Governo liderado por Pedro Passos Coelho . Na altura, Maria Luís Albuquerque era ministra das Finanças e Sérgio Monteiro era secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.

No documento, a que a Lusa teve acesso e que foi avançado na noite desta segunda-feira pela "SIC" , a IGF afirma que a Atlantic Gateway, consórcio de David Neeleman e Humberto Pedrosa, adquiriu 61% do capital da TAP, SGPS, "comprometendo-se a proceder à sua capitalização através de prestações suplementares de capital, das quais 226,75 milhões de dólares americanos foram efetuadas através da sócia DGN Corporation (DGN) com fundos obtidos da Airbus".

A auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) às contas da TAP confirma uma suspeita já existente: o negócio da privatização de 2015 , quando a empresa foi comprada por David Neeleman e Humberto Pedrosa, foi financiado com um empréstimo de 226 milhões de dólares da Airbus em que a contrapartida era a compra de 53 aviões à fabricante de aeronaves, e a companhia aérea dava a garantia ao crédito . A IGF diz que a racionalidade económica da participação no negócio de manutenção no Brasil não foi demonstrada e que se perspetivam "perdas muito significativas", e sugere o envio da auditoria ao Ministério Público.

A IGF sugere o envio do relatório ao Ministério Público, sobretudo tendo em conta as conclusões relacionadas com o processo de privatização da TAP e sua relação com os contratos de aquisição de 53 aviões à Airbus em 2015, bem como com as remunerações dos membros do Conselho de Administração.

Sobre essas remunerações, conclui a IGF que os "dados disponíveis" levam à conclusão de "que o pagamento das remunerações aos administradores em causa [Humberto Pedrosa, David Pedrosa e David Neeleman] foi efetuado através de um contrato de prestação de serviços simulado (pois aparentemente o fim não era o mesmo para o qual fora celebrado), apresentando-se apenas como instrumental para o efeito pretendido".

Segundo o relatório, este procedimento "afigura-se irregular no pagamento/recebimento das remunerações aos membros do Conselho de administração, que, assim, eximiram-se às responsabilidades quanto à tributação em sede de IRS e contribuições para a Segurança Social".

Investimento da VEM Brasil sem "racionalidade"

O relatório aponta ainda que o investimento na VEM Brasil, a empresa de manutenção da Varig (companhia aérea que faliu em 2006), não teve "racionalidade económica".

"Não se encontra demonstrada a racionalidade económica da decisão da administração da TAP, SGPS, de participar no negócio da VEM/TAP ME [Manutenção e Engenharia] Brasil e, posteriormente, de não aceitar uma proposta da GEOCAPITAL, de 23/01/2007, de renegociar a parceria no sentido, designadamente, de partilhar riscos e encargos, tendo, ao invés, optado pelo reforço da sua posição na VEM, sem orientações das tutelas ou da acionista Parpública nesse sentido, ficando acionista única da Reaching Force e detentora de 90% do capital da VEM", lê-se no documento.

"Perspetivam-se perdas muito significativas com aquele negócio pela não recuperabilidade dos valores envolvidos, que, até 2023, ascendiam a 906 milhões de euros", segundo o relatório.

A atividade da TAP ME Brasil foi encerrada no início de 2022, por decisão do Conselho de Administração da TAP. Contudo, ainda não está "formalmente em liquidação", circunstância que, "associada à difícil situação económica e financeira daquela empresa e ao seu elevado passivo, antecipam a incobrabilidade pela TAP dos valores em dívida".