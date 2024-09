Suspeito de assalto a secretaria-geral do MAI foi detido

Um suspeito do assalto à secretária-geral do Ministério da Administração Interna foi detido esta segunda-feira, segundo avança a "CNN Portugal", citando fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP). As autoridades acreditam que o homem de 39 pode ter agido sozinho.

De acordo com a "CNN Portugal", o suspeito foi identificado e detido esta segunda-feira, e vai ser presente ao juiz. O inquérito corre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

O edifício da Secretária-Geral do Ministério da Administração Interna, em Lisboa, foi assaltado na madrugada de quarta-feira, 28 de agosto. A "intrusão" foi confirmada pelo gabinete da ministra da Administração Interna a 29 de agosto, horas depois do surgimento da notícia.



Segundo o comunicado, "tal intrusão só terá sido possível através do escalamento de um prédio contíguo, que se encontra a ser intervencionado". O Ministério confirmou o furto de "alguns computadores", entre os quais alguns ainda sem ter tido uso, por serem de "reserva/substituição".

O alerta do assalto foi dado durante a manhã, através do polícia que estava de serviço. Nenhuma imagem foi captada porque as câmaras de vigilância não estavam a funcionar.