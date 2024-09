Professores preferem o Norte na primeira colocação semanal

Sem surpresa, as regiões de Lisboa, do Alentejo e do Algarve são as mais castigadas na primeira Reserva de Recrutamento (RR), nome que se dá ao concurso nacional que todas as semanas coloca professores nas escolas segundo a sua graduação profissional.

Foram colocados 1.962 professores nesta segunda-feira, sendo que a maior parte deles ficou na região norte.

Segundo os dados da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), consultados pela Renascença, os 73 professores disponíveis na lista que lecionam Informática foram todos colocados a norte de Leiria, e todos eles são contratados — de carreira já não há nenhum e a lista de não colocados está vazia.

Outro exemplo: dos 49 professores de Geografia que foram colocados, apenas um ficou em Lisboa e nenhum no Alentejo, nem no Algarve, as três regiões do país com maior carência de professores.

Informática e Geografia não são os únicos grupos disciplinares com carência de professores. Também estão em falta docentes de Português, Matemática e Física e Química.

Os professores colocados nesta Reserva de Recrutamento têm até ao final desta quarta-feira para dizer se aceitam a escola que lhes foi destinada. À sua espera têm um horário anual e superior a 8 horas semanais.

Na próxima segunda-feira, 9 de setembro, é divulgada nova Reserva de Recrutamento, dia da semana em que as reservas seguintes continuarão a ser apresentadas.