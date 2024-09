Helicóptero caiu no Douro após desviar-se de "ave de médio porte"

O helicóptero que caiu no rio Douro na passada sexta-feira, matando cinco militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), desviou-se de "uma ave de médio porte" durante a descida para a base de Armamar. As primeiras conclusões da investigação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) apontam que a "violenta colisão com a água" foi "incompatível" com a sobrevivência dos ocupantes do helicóptero, que estava autorizada a voar.

Segundo a nota preliminar divulgada esta terça-feira, o GPIAAF declara que o helicóptero "iniciou uma descida constante" quando regressava à base de Armamar, sobrevoando "a margem esquerda (sul) do Rio Douro em direção à cidade de Peso da Régua". O helicóptero fazia o voo de regresso "após avaliação do cenário" do incêndio florestal na localidade de Fojo, em Baião, "pelo chefe de equipa da UEPS a bordo", que decidiu o regresso "por não se justificar o emprego dos meios num incêndio com o perímetro já circunscrito".

"No decurso dessa descida, segundo as declarações do piloto, este terá observado uma ave de médio porte à mesma altitude e na trajetória do helicóptero", relata o GPIAAF, obrigando o piloto "a executar um desvio à direita, retomando a rota logo de seguida".