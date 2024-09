Fisco alerta para novo email falso sobre suposta resposta a questões colocadas pelo e-balcao

A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou esta terça-feira para a existência de emails fraudulentos que estão a ser enviados a contribuintes com "links" de ligação a supostas respostas do serviço e-balcão, cujo objetivo é apoderar-se de dados pessoais.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em links que são fornecidos", refere a AT num aviso publicado no Portal das Finanças, onde alerta os contribuintes para apagarem de imediato estes emails, sem nunca carregar nos links em causa.

O fisco partilha uma dessas mensagens em que o contribuinte é informado de que o seu pedido de "informação, registado no serviço e-balcao, já se encontra resolvido" e que a resposta fica disponível abrindo o "link" indicado, que é fraudulento.

Como em alertas anteriores, a AT sublinha que estas "mensagens são falsas e devem ser ignoradas" e que "o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", o que nunca deve ser feito.