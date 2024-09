Ciclista Iúri Leitão vai ser o mais novo Cidadão de Honra de Viana do Castelo

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta terça-feira, por unanimidade, atribuir ao ciclista Iúri Leitão, campeão olímpico em Paris2024, o título honorífico de Cidadão de Honra, sendo a mais jovem personalidade a receber a distinção.

A atribuição da distinção foi justificada pelo presidente da Câmara, Luís Nobre, com a "magnitude do desempenho" de Iúri Leitão nos Jogos Olímpicos de Paris e "pelos notáveis serviços prestados ao desporto e à divulgação da cidade de Viana do Castelo".

Os vereadores do PSD, CDS-PP e o independente Eduardo Teixeira contestaram o momento da decisão, invocando o regulamento da atribuição dos títulos honoríficos que acontece sempre no dia 20 de janeiro de cada ano, dia comemorativo do foral da cidade.