Centro de apoio psicológico do INEM atendeu mais de 4.800 chamadas este ano

O centro de apoio psicológico do INEM atendeu 4.837 chamadas de pessoas que necessitaram de intervenção psicológica nos primeiros oito meses deste ano, uma redução de 650 contactos face ao mesmo período de 2023.

"Entre janeiro e agosto de 2024, o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu 4.837 chamadas que necessitaram de intervenção psicológica, o que representa uma média mensal de 604 ocorrências", adiantou o instituto em comunicado.

Criado em 2004, o CAPIC é atualmente constituído por uma equipa de 31 psicólogos clínicos com formação específica em intervenção em crise, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em catástrofe.

Segundo o INEM, estes profissionais garantem o apoio psicológico às chamadas telefónicas recebidas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) 24 horas por dia e, quando necessário, deslocam-se aos locais através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).

Os dados divulgados esta terça-feira a propósito do Dia Nacional do Psicólogo, que se assinala na quarta-feira, indicam que, nos primeiros oito meses de 2024, o CAPIC recebeu menos 650 chamadas do que no período homólogo de 2023, sendo que 64% dos utentes que recorreram a esse serviço eram do sexo feminino.

"Comportamento suicidário, alteração emocional ou do comportamento ou incidente crítico foram os principais motivos que levaram ao contacto com este serviço do INEM", avançou o instituto.

Já a UMIPE tem registado um aumento do número de ativações face a 2023, tendo sido acionada para 922 situações este ano, mais 292 do que no mesmo período do ano anterior.

O acionamento destas unidades móveis pode acontecer em situações como o início do processo de luto na sequência de morte inesperada ou traumática, assistência a vítimas de sinistros ou a seus familiares e amigos, situações de risco iminente de suicídio, emergências psiquiátricas que impliquem risco de vida para o próprio ou para outros ou intervenção com vítimas de abuso ou violação sexual, adiantou o INEM.

O CAPIC pode ser contactado através do Número Europeu de Emergência - 112.