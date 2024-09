Banhos desaconselhados na praia Azul-Conchinha em Matosinhos

Os banhos na praia Azul-Conchinha, em Matosinhos, no distrito do Porto, estão desaconselhados devido à contaminação da água, adianta a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na sua página oficial de Internet.

O desaconselhamento a banhos nesta praia de Leça da Palmeira vigora desde esta terça-feira, refere a APA. O motivo desse desaconselhamento prende-se com a contaminação microbiológica da água, explica.

Nos últimos três anos, a água desta praia foi classificada como excelente, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

A época balnear, que arrancou a 15 de junho nesta praia, termina a 15 de setembro.