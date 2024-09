"Ausência total de soluções" do Governo empurra médicos para nova greve

O "caos no SNS" e a "ausência total de soluções" por parte do Ministério da Saúde "empurram" os médicos para uma greve marcada para o final do mês.

A FNAM convocou uma paralisação nacional para 24 e 25 de setembro - precisamente nos mesmos dias da greve nacional do enfermeiros.

À Renascença, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, acusa o ministério de Ana Paula Martins de retroceder num caminho que tem obrigado grávidas a ter partos longe de casa.

Além da greve, está marcada também uma manifestação no dia 24 de setembro, frente ao Ministério da Saúde. Joana Bordalo e Sá explica que a data não foi escolhida ao acaso.

"A escolha destes dias tem a ver com soluções que tinham de estar resolvidas até ao fim de setembro para poderem ser inscritas no Orçamento do Estado. É o caso das grelhas salariais", justifica.

Pela melhoria das condições de trabalho e aumentos salariais, a Federação Nacional dos Médicos via cumprir dois dias de greve nacional a 24 e 25 de setembro.